Giornata per la consapevolezza sull’autismo, si illumina di blu la chiesa del Giglio

Un monumento illuminato di blu. La partecipazione alla fiaccolata virtuale. Il Comune di Sciacca aderisce alla Giornata mondiale per la consapevolezza sull’Autismo.

Ne danno comunicazione il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alle Politiche Sociali Gisella Mondino dopo l’approvazione della Giunta comunale delle iniziative di sensibilizzazione programmate in occasione della ricorrenza, istituita dall’Assemblea Generale dell’ONU nel 2007.

Si vuol richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sui diritti delle persone dello spettro autistico, sul disagio delle famiglie che vivono quotidianamente una disabilità così grave, così invalidante, e per spingere la ricerca scientifica a trovare cause e rimedi.

Fino al 2 aprile, giornata in cui si concentreranno in tutto il mondo gli eventi di sensibilizzazione, a Sciacca sarà illuminata di blu la chiesa di Santa Maria del Giglio, in segno di vicinanza alle persone colpite da autismo.

Accogliendo la richiesta dell’associazione ParlAutismo Onlus, la Giunta comunale ha poi deliberato il patrocinio, la promozione, la partecipazione alla fiaccolata virtuale che si terrà in diretta streaming a partire dalle ore 18 del 2 aprile.