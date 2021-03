Giornata dei Beni culturali siciliani, la Valle dei Templi apre gratuitamente le porte ai turisti

Il 10 marzo di due anni fa scompariva in un disastro aereo in Etiopia l’archeologo Tusa. L'evento è dedicato proprio a lui

La Valle dei Templi - ma non solo - ha aperto le porte ai propri visitatori gratuitamente. In occasione della giornata dei beni culturali siciliani il Parco è pronto ad accogliere turisti ed anche semplici visitatori.

Si potrà accedere alla Valle dei Templi, al museo Griffo ed al sito di Eraclea Minoa. La giornata è anche e soprattutto dedicata all’assessore dei beni culturali, Sebastiano Tusa.

Il 10 marzo di due anni fa scompariva in un disastro aereo in Etiopia l’archeologo di fama internazionale. A lui, infatti, è dedicata questa giornata in cui si può entrare gratuitamente in tutti i luoghi della cultura della Regione Sicilia. Alla Valle si potrà accedere dalle 10:00 alle 14:00 (ultimo ingresso ore 13 e dalle 15:00 alle 19:00 (ultimo ingresso ore 18:00).