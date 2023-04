Siete amanti dei cani? Tutto pronto per i “Giochi cinofili della Magna Grecia”

A Favara, il 29 e 30 aprile nel campetto polivalente di via Brindisi ,e ad Agrigento presso il centro cinofilo Villa Adriana l’1 maggio, si svolgerà la seconda edizione dei “Giochi cinofili della magna Grecia”.

L’evento, che accoglierà molteplici binomi cane-conduttore provenienti da tutta l’isola, è patrocinato dal Comune di Favara e organizzato dal Csen comitato provinciale di Agrigento con la collaborazione delle associazioni “Un cane per amico”, “Nova Art” e “Virtus Favara”, gestore del campo di gara.

L’evento prevede 2 gare nazionali di Agility Csen e Fidasc, 2 gare nazionali di rally obedience Csen, una gara nazionale di treibball Csen e una gara nazionale di dog balance Csen.

All’interno della manifestazione, il 30 aprile alle 15, sarà anche prevista un’esibizione di dog dance. L’evento rappresenta un unicum in Sicilia per le molteplici discipline presenti, un evento certamente imperdibile per ogni appassionato cinofilo.

"Per il secondo anno Favara si pregia di ospitare questo importante appuntamento per tutti gli amanti degli animali e dei giochi cinofili - commentano il sindaco Antonio Palumbo e l'assessore allo Sport Angelo Airò Farulla -. Una manifestazione d'eccellenza che per due giorni porterà in città tanti appassionati del settore e rappresenterà un ritorno economico per le attività del territorio".