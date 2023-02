La raccolta della arance al giardino della Kolymbethra: weekend di febbraio alla scoperta dell’agrumeto tra i templi

Prezzo non disponibile

Tutti i fine settimana di febbraio, ogni sabato e domenica ed anche il primo weekend di marzo, il Giardino della Kolymbethra nella Valle dei templi torna ad ospitare la “Raccolta delle arance” per riscoprire il fascino di un’escursione in un piccolo angolo di paradiso a ridosso della Valle dei templi. Una totale immersione nel verde del giardino per toccare con mano i frutti invernali.

Si tratta di tour guidati della durata di 90 minuti. Alla fine della visita si potrà raccogliere e portare a casa un piccolo omaggio di frutta.

Apertura al pubblico dalle 10 alle 15.