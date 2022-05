"Appuntamento in giardino": alla Kolymbethra due giorni dedicati a visite e laboratori

Sabato 4 e domenica 5 giugno 2022 via, anche ad Agrigento, "Appuntamento in Giardino", la manifestazione promossa dall'associazione Parchi e Giardini d’Italia e nata in accordo con l’iniziativa "Rendez-vous aux jardins", che si svolgerà in contemporanea in numerosi Paesi europei.

Ad ospitare l'evento sarà il Giardino della Kolymbethra. Ecco il programma:



Sabato 4 giugno

- Ore 11.30-13: Visita guidata in compagnia dell’agronomo Giuseppe Lo Pilato, curatore del paesaggio del Bene, con degustazione finale delle marmellate del Giardino della Kolymbethra;

- Ore 18.30: Presentazione del libro del professor Giuseppe Barbera dal titolo Il Giardino del Mediterraneo (Ed. Il Saggiatore) con conversazione sui paesaggi della Sicilia, e della Valle dei Templi in particolare, tra l’autore e l’ideatore della Human Forest presso la Farm Cultural Park di Favara, Andrea Bartoli. Conduce il giornalista Stelio Zaccaria.

Domenica 5 giugno

- Ore 11-12.30: Laboratorio per bambini sulle api, condotto da Associazione Nettuno e Pastactivity;

- Ore 17.30: Incontro dal titolo “L’Ape Nera Sicula”, durante il quale il dott. Giovanni Landro, agronomo e Vicepresidente di Al Kharub Cooperativa Sociale racconterà l’importanza delle api per la conservazione della biodiversità; - - Ore 18.30: Inaugurazione delle tre arnie collocate al Giardino della Kolymbethra, nell’ambito del progetto “Api nei Beni del FAI”.