“I giardini sottocosta“: all’hotel Della Valle si presenta il libro di Nicoletta Campanella

Incontro con la scrittrice Nicoletta Campanella, alla scoperta dei più bei giardini affacciati sul ”Mare nostrum”, sabato 18 febbraio alle 18:30 all’hotel Della Valle di Agrigento in via Ugo La Malfa. In Sicilia sono 10 i giardini “sottocosta” raccontati in questo libro. La presentazione del volume coincide con il terzo anniversario della fondazione del Garden club Valle dei templi di Agrigento che festeggerà con amici e soci presentando il libro della scrittrice botanica Nicoletta Campanella intitolato “I giardini sottocosta. Una rotta blu per itinerari verdi. Alla scoperta dei più interessanti tesori botanici affacciati sul mare”, edito da Nicla ed inserito nella collana “Le guide di Nicla”. Il libro è dedicato ai più bei giardini affacciati sul mare. Oltre all’autrice parteciperà anche la presidente del Garden club Valle dei Templi Romina Mancuso Melisenda Giambertoni. L’ingresso è libero.

Gli italiani, è noto, amano profondamente il mare, sono navigatori e durante la bella stagione le coste sono solcate dalle più varie imbarcazioni. Esiste un turismo che guarda e osserva dal mare le bellezze del territorio, ed è proprio a loro che Nicoletta Campanella ha voluto dedicare un itinerario orticulturale. La scrittrice, è testimonial di un inedito genere editoriale da lei stessa creato con la Nicla Edizioni casa editrice d’arte nata intorno alla community dell’Horticultural System italiano. L’affascinante mondo dei giardini storici, del gardening e della girandola dei coloratissimi flowers show che si snodano negli spazi verdi più belli d’Italia e dove puntualmente la scrittrice incontra il pubblico per promuovere la cultura del verde e l’arte del giardinaggio ai più alti livelli. Volto noto grazie alle numerose apparizioni in TV, la scrittrice è anche una studiosa del costume e della moda ispirata al floreale e da esperta gardenteller è una inesauribile fonte di storie e di curiosità botaniche.

Alla Sicilia, terra per sua natura lussureggiante, sono dedicate oltre 50 pagine per raccontare i 10 scrigni botanici che rappresentano quanto di più bello ed affascinante la natura possa regalare lungo le coste mediterranee: ad Agrigento, Villa Genuardi ed il Giardino di Casina Giambertoni.

Con la sua godibile veste grafica, il volume è un’opera di oltre 400 pagine corredate di 800 immagini, per scoprire luoghi e giardini insoliti. Il libro è anche l’occasione di una lenta lettura per ripercorrere, come ha ricostruito l’autrice, le origini e l’invenzione della villeggiatura italiana.