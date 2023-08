Il tour del rapper napoletano Geolier arriva nella città dei templi: showcase all’Area Summer Club

Il rapper napoletano Geolier (all’anagrafe Emanuele Palumbo) sarà ospite all’Area Summer Club di Agrigento, in via Cavaleri Magazzeni, venerdì 4 agosto.

E’ uno degli artisti del momento più ascoltati dai giovani su Spotify e negli ultimi mesi ha collezionato un successo dietro l’altro: da “Come vuoi” a “X Caso”, da “Chiagne” con Lazza e Takagi & Ketra fino ad arrivare a “Money” senza dimenticare il tormentone realizzato con Marracash “Il male che mi fai”.

Ha debuttato nel 2018 con “P Secondigliano”. Il suo primo album, “Emanuele” vede la collaborazione di artisti come Luchè, Emis Killa, Gué Pequeno, Lele Blade e MV Killa. In meno di un anno è stato certificato disco di platino dalla FIMI per le oltre 50.000 unità vendute a livello nazionale. Ha partecipato alla produzione di “Nena” di Boro Boro. Ha collaborato con Shablo e Sfera Ebbasta nel singolo “M'Manc”, con Gué Pequeno in “Cyborg”, con Anna Tatangelo nel singolo “Guapo”, con Shiva e Lazza nel brano “Friend”. Ha anche collaborato in tre tracce contenute nel disco “Buongiorno” di Gigi D'Alessio e nella traccia “Valentino” contenuta nel disco ”Come il mare” di Vale Lambo.

Il secondo album. uscito lo scorso dicembre, s’intitola “Il coraggio dei bambini” ed ha contribuito a rendere Geolier ancora più riconoscibile nel panorama rap italiano.

La data del 4 agosto all’Area Summer Club di Agrigento figura nel Summer tour 2023.

I biglietti in formato cartaceo sono disponibili (20 euro + 2 euro di diritti di prevendita) presso “La Perla” sul lungomare Falcone e Borsellino di San Leone. E’ possibile anche acquistarli on line sul circuito “Ticketzeta”.

Area Summer Club proporrà il giorno successivo (5 agosto) una serata dedicata alla musica reggaeton.

Info 320 333 5751.