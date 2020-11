Giornata contro la violenza sulle donne, il direttivo di Fratelli d'Italia depone fiori sulla "panchina rossa"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Oggi 25 novembre, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, una delegazione di Fratelli d'Italia, composta dal Consigliere comunale, Gerlando Piparo, dal Responsabile provinciale per la comunicazione, Giuseppe Milano, e dal Commissario provinciale, Calogero Pisano, si è recata a Porta di Ponte, ad Agrigento, per deporre un mazzo di fiori sulla panchina rossa simbolo della lotta contro questo abominevole reato.