Imparare l’arte della fotografia? Samantha Capitano svela i segreti dietro l’obiettivo nella sede di “Immagina”

Conoscere i segreti della fotografia digitale e diventare professionisti dietro l’obiettivo è possibile. Per questo la fotografa agrigentina Samantha Capitano ha organizzato una serie di incontri negli spazi di “Immagina coworking” in via Cesare Battisti, proprio in centro città.

Sono rivolti a tutti coloro che vogliono acquisire le competenze della fotografia professionale e ottenere il pieno controllo del proprio apparecchio fotografico, imparando ad avere piena conoscenza delle impostazioni manuali della fotocamera. Ma è un’iniziativa utile anche per i fotoamatori che desiderano evolvere la propria tecnica, la composizione e la creatività. Nozioni teoriche e pratiche provvederanno a far comprendere agli allievi come utilizzare la propria macchina fotografica con estrema padronanza.

Si comincia il 15 aprile e si finisce il 7 maggio con una serie di incontri settimanali ogni sabato dalle 15 alle 19. Previsti anche dei workshop pratici la domenica, sempre dalle 15 alle 19, nella Valle dei templi, in centro storico e poi nello studio di Samantha Capitano.

Al termine del percorso sarà organizzata una mostra con gli scatti migliori. Info 327 8348567.