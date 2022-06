Coltivare e custodire la biodiversità vegetale siciliana, incontro al museo "Griffo"

Si parlerà di come coltivare e custodire la biodiversità vegetale siciliana “valorizzandola” venerdì 24 giugno prossimo, nel corso del Workshop organizzato dalla facoltà di Agricoltura dell’università degli studi di

Catania nell’ambito del progetto ”Caratterizzazione e valorizzazione di germoplasma di specie erbacee, ortive, e floricole di interesse agrario a rischio di erosione genetica nel territorio siciliano”.

I lavori si terranno a partire dalle 10 nella sala Fazello del Museo Archeologico "Griffo". A relazionare saranno i professori Salvatore Cosentino, Umberto Anastasi e Giorgio Testa, che affronteranno il tema della “Valorizzazione dei frumenti siciliani: le varietà da conservazione”. I professori Giovanni Mauromicale e la dottoressa Sara Lombardo si occuperanno invece della “Biodiversità cinaricola in Sicilia”. I professori Ferdinando Branca, Maria Concetta Di Bella e Simone Treccarichi relazioneranno, invece, sulla “Diversità delle brassicacee siciliane per l’innovazione di prodotto e di processo in orticoltura”. Infine la professoressa Daniela Romano e la dott. Stefania Toscano relazioneranno su “Le piante ornamentali del passato: una risorsa una risorsa per le nuove istanze del floro-vivaismo”.