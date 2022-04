Fontanelle ricorda Loredana Guida: una festa per i più piccoli nel giorno del suo compleanno

Il prossimo 25 aprile alle ore 16.30 si terrà presso il “Parco del Sorriso”, in via Alessio di Giovanni a Fontanelle, un evento in ricordo di Loredana Guida, insegnante e giornalista scomparsa nel 2020 a causa della malaria.

Un evento voluto fortemente dalla famiglia Guida soprattutto per il suo fine sociale in favore dei più piccoli, che Loredana amava molto. L'iniziativa è stata sposata dal Comitato di quartiere “Fontanelle Insieme” e ha ottenuto il supporto dell’Ars.

In occasione dell'evento sarà piantato un albero d’ulivo nell’aiuola accanto al “Parco del Sorriso”, ulteriore iniziativa pensata dal “Lions e il Leo Club Agrigento Host”, per sostenere la causa e per mantenere vivo il ricordo di chi ha lasciato nel quartiere dei semi produttivi e pieni di vita. Prevista anche la presenza dell’artista Sergio Criminisi che arricchirà il murale da lui realizzato tempo fa, e dell’associazione Motorlife specializzata in momenti di integrazione e socializzazione per i ragazzi affetti da disabilità.

L'animazione sarà curata dall'associazione Cartapesta e per l’occasione ci saranno anche dei pony per la gioia di tutti i bambini.