La street art arriva a Fontanelle: via a progetto con Ligama

La "street art" approda a Fontanelle. L’Istituto comprensivo "Anna Frank" di Agrigento e il comitato di quartiere “Fontanelle Insieme” daranno il via ad un' iniziativa che si svolgerà dal 27 al 30 aprile e vedrà la partecipazione dell’artista siciliano Salvo Ligama. Il laboratorio rientra nell’ambito del progetto “Fontanelle Lab".

I giovani abitanti del quartiere potranno assistere alla realizzazione dei murales sul tema “Il germoglio della cultura”, un racconto che si articola in tre sezioni, una per ognuno degli edifici scolastici di Fontanelle. Un quarto murales farà da sfondo all’“Isola dell’allegria”, uno spazio giochi inclusivo accessibile a tutti i bambini, pensato e ideato dagli stessi abitanti di Fontanelle per accogliere anche i bambini con disabilità.