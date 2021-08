Centenario della nascita di Leonardo Sciascia, va in scena "Da Laurana a Diego La Matina"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Racalmuto

Per il centenario della nascita di Leonardo Sciascia a Racalmuto andrà in scena lo spettacolo teatrale "Da Laurana a Diego La Matina", tra recitazioni, video, e canti popolari di ispirazione Sciasciana. L'iniziativa è prevista per il prossimo 27 agosto alle 19 presso la "Fondazione Sciascia".

Partecipano Lia Ricco, Maria Grazia Castellana, Giuseppe Gramaglia, Alfonso Marchica e con Antonio Zarcone, Mimmo Pontillo e Roberto Puccio. Durante l'evento saranno proiettati i video "Sciascia e il mediterraneo" e "Sciascia e il cinema" che sono stati già presentati negli Istituti italiani di cultura di Stoccolma, Atene, Malta.

La conduzione e la regia sono di Mario Gaziano. L'evento è a cura del Comune di Racalmuto, Assessorato alla Cultura. Accesso gratuito, nel rispetto delle normative anti Covid.