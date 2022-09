Fine vita e cure palliative, addetti ai lavori si confrontano

"Il fine vita: l'ars delle cure palliative tra scienza e trascendenza". Questo il tema del corso-convegno in programma sabato prossimo 24 settembre, con inizio alle 15, al Grand Hotel Mosè di Agrigento, organizzato dalla Consorzio Cooperative Sociali Sisifo con la collaborazione della Logos servizi per lo sviluppo.

Articolato il programma degli interventi che prenderanno il via nel pomeriggio. Dopo i saluti del presidente del consorzio Giuseppe Piccolo, del vice presidente Rosario Alescio, del direttore sanitario dello stesso consorzio Caterina Testai’, dell’amministratore delegato Roberto Roccuzzo sarà la volta dei presidenti dell’Ordine degli Psicologi della Sicilia, degli assistenti sociali, dei medici e degli infermieri di Agrigento e del sindaco del capoluogo Francesco Miccichè. Conclusi i saluti, prenderanno il via le relazioni.

A rompere il ghiaccio sarà il dottor Giuseppe Ciulla, presidente dell’Ordine regionale degli assistenti sociali, il quale relazionerà sul tema: “So-stare nel non se-nso: il core-curriculum nella cura palliativa”. Quindi sarà la volta dell’assistente sociale Rita Fanara sul tema “Il ruolo dell’assistente sociale nelle cure palliative, il diritto alla salute dei malati terminali”. Si proseguirà con la relazione della dottoressa Agata Pisana sul tema “Farmaco e risorsa anche per le ferite più gravi”.

“A che cosa serve la pratica mindfulness” sarà il tema affrontato dal psicologo-psicoterapeuta Renato Schembri. Il dottor Michele Cannavò, psichiatra e psicoterapeuta della Gestalt, docente dell’Università di Catania in cinema, fotografia, televisione e psichiatria nel corso di laurea per tecnici della riabilitazione psichiatrica, didatta e supervisore nazionale e internazionale all’istituto di psicoterapia della Gestalt Hcc Italy interverrà su “Storie a colori attraverso le forme del presente, l’utilizzo della fototerapia nelle cure palliative”. Il dottor Vittorio Ienzo, ricercatore di psicologia dinamica all’Università per stranieri di Reggio Calabria relazionerà su “Fallimenti della funzione riflessiva e relazioni con ansia e depressione in un gruppo di caregiver di pazienti in cure palliative, risultati a un anno dal lutto”.

La psicologa e psicoterapeuta agrigentina, Irene Grado, supervisore del consorzio Sisifo cure palliative relazionerà su “il con-dolere: la chiusura del contatto relazionale durante il ritiro cartella”. A moderare i lavori sarà la dottoressa Laura Bove, coordinatore Cure palliative del consorzio Sisifo per Agrigento.