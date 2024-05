"Finding Marta. Un film sulla musa di Pirandello", l’anteprima nazionale ad Agrigento

Si terrà giovedì 16 maggio, alle 21, al teatro "Luigi Pirandello" di Agrigento, l’anteprima nazionale di “Finding Marta. Un film sulla Musa di Pirandello”, del regista Lorenzo Daniele, prodotto da Fine Art Produzioni, con il sostegno della "Sicilia film Commission", scritto da Alessandra Cilio.

L'evento, realizzato in collaborazione con il "DMO Distretto turistico Valle dei Templi" e della fondazione "Teatro Luigi Pirandello", vedrà la partecipazione del regista, dell’attrice protagonista Margherita Peluso e degli altri componenti del film, che introdurranno la proiezione con un talk.

Il film ripercorre la vita di Marta Abba, attrice di origini milanesi, nata nel 1900, che nel ’25 entra in contatto con l’allora già famoso drammaturgo Luigi Pirandello che di Marta apprezza il grande talento artistico, ma anche la straordinaria bellezza. Tra i due comincia così un rapporto professionale, un sodalizio artistico, che si concluderà alla fine del 1936, con la morte del Premio Nobel. In oltre un decennio Marta Abba e il suo “Maestro” si scambieranno più 800 lettere, conservate in parte a Roma, presso l’Istituto di Studi Pirandelliani, in parte presso la biblioteca dell’Università di Princeton, in New Jersey, cui l’attrice, ormai ottantenne, donò tutto il carteggio, rivelando al mondo il tormentato rapporto con Pirandello.

La lavorazione del docu-film è durata quasi due anni, con un costo industriale di circa 95 mila euro, trattandosi di un film a basso budget.

I luoghi di ripresa sono stati la Sicilia, Roma e gli Usa. Oltre all’attrice milanese Margherita Peluso, nel film compaiono il regista australiano Laurence Strangio e gli attori siciliani Davide Sbrogiò e Mauro Italia. Dopo l’anteprima agrigentina, la pellicola troverà spazio in numerosi festival nazionali e internazionali, e godrà anche di una diffusione in sale cinematografiche con eventi mirati. Infine sarà inserito all’interno di piattaforme quali Netflix e Amazon Prime Video. La produzione non esclude anche la possibilità di una diffusione televisiva.