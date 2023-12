Dal film "I Leoni di Sicilia” ai fornelli di "Sardasalata" che si trasformerà nel salone delle feste della famiglia Florio

Dalle riprese del film “I Leoni di Sicilia” ai fornelli di Sardasalata a Licata. Per una sera si rivivranno le atmosfere e i fasti dei palazzi siciliani di fine Ottocento.

Giuseppe Patti, chef patron di Sardasalata, e Gesualdo Faulisi, chef patron del ristorante Alterego di Caltavuturo, riproporranno, per 34 ospiti, il menù che hanno preparato per le riprese della fiction tv “I Leoni di Sicilia” prodotto da Disney Plus, che sono state girate al Castello di Falconara.

L’appuntamento è per domenica 17 dicembre, alle 20.30, quando la sala di Sardasalata si trasformerà nel salone delle feste della famiglia Florio, dove, oltre a riproporre i piatti creati per le riprese televisive, e che si rifanno alla tradizione delle cucine dei Monsù siciliani, verranno messi in scena alcuni passaggi del film di Paolo Genovese, ispirato all’omonima opera letteraria, scritta da Stefania Auci. I ragazzi del laboratorio teatrale il Dilemma, diretti dalla sceneggiatrice teatrale Luisa Biondi, in abiti d’epoca, riproporranno alcuni dialoghi del film mentre i commensali potranno gustare le portate che erano tipiche delle tavole imbandite siciliane, a cavallo tra Ottocento e Novecento.

Dai “rapripititto” con frutta secca e formaggi al celeberrimo timballo del Gattopardo, per passare al “Farsumagru” siciliano, alla carne agglassata, al bianco mangiare, agli aspic di verdure, alle gelatine e ai dolci tipici siciliani. A fine pasto, immancabile, il Marsala Florio. Una rievocazione storica legata alla tradizione culinaria siciliana, prima appannaggio delle nobili casate e poi della borghesia e infine di tutti i siciliani.

Gesualdo Faulisi e Giuseppe Patti sono ambasciatori Doc Italy e negli anni hanno portato le tradizioni e le ricette tipiche siciliane in giro per il mondo. Da Vienna a New York e Dubai. “La Cena dei Florio” promette di diventare un format che sarà portato in giro nel 2024 in date e luoghi in via di definizione.