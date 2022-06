Il film di Giuseppe Tornatore dedicato al maestro Ennio Morricone: proiezione speciale allo Spazio Temenos

Il 17 giugno, alle 20,30, allo Spazio Temenos in via Pirandello (ex chiesa di San Pietro) sarà proiettato il film di Giuseppe Tornatore “Ennio”. Un lungometraggio-tributo che il regista siciliano ha dedicato al più celebre compositore italiano di musica per il cinema. Un legame profondo e indissolubile quello tra Tornatore e Morricone, come tra padre e figlio: il maestro volle comporre la colonna sonora di tutti i film del cineasta di Bagheria.

Giuseppe Tornatore, Premio Oscar per “Nuovo cinema Paradiso”, rende così omaggio allo storico amico e collaboratore ripercorrendone vita e opere: dall'esordio con Sergio Leone fino all’Oscar per “The Hateful Eight” nel 2016. Nel film tantissime celebrità del cinema internazionale interpretano sè stessi, da Clint Eastwood a Quentin Tarantino, da Oliver Stone a Bernardo Bertolucci, da Carlo Verdone a Dario Argento. Così come altri grandi compositori di colonne sonore per film: tra questi Hans Zimmer e John Williams.

La proiezione sarà introdotta dal critico cinematografico Beniamino Biondi.