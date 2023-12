Festival del gusto siciliano: convegni, escursioni e degustazioni di olio

Orario non disponibile

Quando Dal 17/12/2023 al 19/12/2023 da domani Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Sciacca

La bellezza dell’olio come cosmesi e l’eccellenza dell’olioturismo. Saranno i due temi portanti della seconda edizione del Festival del Gusto siciliano che per tre giorni, da domenica 17 a martedì 19, si svolgerà a Sciacca. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Sciacca con il suo assessorato alle Attività Produttive, in collaborazione con la Pro Loco Sciacca Terme e il patrocinio dell’assessorato regionale dell’Agricoltura.

Ecco nel dettaglio il programma che prevede convegni, presentazioni di libri, escursioni tra ulivi secolari e degustazioni.

17 DICEMBRE - Si inizia domenica 17 dicembre, con una escursione tra gli ulivi monumentali al Sovareto guidata dal giornalista Michele Termine. L’appuntamento è alle ore 09:00 presso la stazione di servizio Taoil di Sciacca.

18 DICEMBRE - Lunedì 18 dicembre alle ore 17,00 presso il Mulino “Dalla Mugnaia” in Salita Consiglio, presentazione del libro “Oleoturismo - Istruzioni per l’uso” di Mario Liberto. A moderare l’incontro sarà Michele Termine. Interverranno:

Francesco Dimino - Assessore alle Attività Produttive del Comune di Sciacca

Giosuè Catania - Presidente regionale Sicilia - Associazione Città dell’Olio

Paolo Mandracchia - UPO Sicilia

A seguire ci sarà una degustazione di Pane Cunzato a cura del Mulino “Dalla Mugnaia”.

19 DICEMBRE - Martedì 19 dicembre alle ore 17.00 in Sala Blasco si aprirà il convegno dal titolo “L’importanza delle certificazioni nel campo olivicolo: IGP, DOP e Biologico”. Introdurrà Giuseppe Gallo, agronomo responsabile tecnico Agrisana. Seguirà l’intervento di Francesco Dimino, assessore alle Attività Produttive del Comune di Sciacca

Relatori saranno:

Michele Riccobono - Agronomo - Dirigente IRVO

Il disciplinare di produzione: le regole per aderire al circuito IGP

Natale Onolfo - Agronomo - Responsabile Agroqualità

Le certificazioni Bio e Dop: le regole per aderire

Baldo Giarraputo - Funzionario Direttivo Area 3 - Coordinamento e gestione generale programmi - Agrobiodiversità e cooperazione - Assessorato dell'agricoltura e dello sviluppo rurale

Moderatore sarà il giornalista Michele Termine

A seguire ci sarà una degustazione guidata degli oli extravergine di oliva a cura della Madre Terra Soc. Coop.