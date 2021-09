Festival "Collegamenti", dopo il sold out della prima serata spazio al “Circo contemporaneo Di Pezza”

Dopo il sold out e il grande consenso della prima serata, il "Festival della Legalità – Collegamenti" torna oggi alle 20.30.

Primo evento è “Circo contemporaneo Di Pezza”, uno spettacolo che intreccia varie tecniche circensi: il tessuto aereo, il trapezio in coppia, le prese acrobatiche, la manipolazione/micro-magia e il clown contemporaneo. Ad andare in scena - nel cortile del centro culturale San Domenico, in piazza Dante a Canicattì, - sarà la compagna Red One Duo che ha vinto il premio Emilio Vassalli 2021. La storia è quella di due vecchi giocattoli: una bambola ed un soldatino, malamente accomodati su due sedie e abbandonati nella solitudine di una casa disabitata.

Ai rintocchi della mezzanotte i due giocattoli prendono vita e per i due protagonisti inizia un’avventura tragicomica, nel tentativo di creare insieme una dimensione quotidiana come solo due giocattoli potrebbero intenderla. Lo spettacolo sarà preceduto dall’incontro “Fa bene Sicilia” (ore 19) con Daniela Avanzato e la giornalista Marilisa Della Monica (L’Amico del popolo, Avvenire).

Avanzato presenterà il progetto "Fa bene": promuovere un’economia del cibo buona e giusta, basata sul lavoro giusto e dignitoso. Il primo obiettivo di impatto sociale è di creare dei posti di lavoro attraverso percorsi di inserimento lavorativo. Gli utili che derivano dagli acquisti delle famiglie verranno impiegati per realizzare percorsi di inserimento lavorativo per persone in condizioni di fragilità. Con Marilisa Della Monica verrà approfondito il tema del caporalato nella filiera agroalimentare come fenomeno sociale e culturale.

Alle ore 22, spazio alla musica con il cantautore palermitano – vincitore del premio De Andrè 2013 e della targa Siae al premio Parodi 2014 – Alessio Bondì. L’accesso al festival sarà garantito solo in presenza di certificazione verde Covid-19 (Green pass). Verranno rispettate tutte le normative anti-contagio attuali. Il numero dei posti sarà limitato e sarà possibile prenotare il proprio ingresso al link bit.ly/collegamenti2021 .



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...