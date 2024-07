Festival del cinema archeologico: ultime 3 serate al museo “Pietro Griffo”

Prezzo non disponibile

Ultimi appuntamenti del Festival del cinema archeologico 2024 in versione itinerante: in tutto la rassegna ha previsto 9 giorni di proiezioni ed incontri con un evento conclusivo speciale, in programma il 23 e 24 luglio, al museo archeologico “Antonio Salinas” di Palermo. Dopo le tappe a Licata e a Realmonte il ciclo approda al museo archeologico “Pietro Griffo” di Agrigento.

Le ultime 3 giornate sono in programma il 17, 18 e 19 luglio.

Mercoledì 17 alle 21 le proiezioni di “Alla ricerca della musica dell’antichità” e de “I segreti dei geroglifici. I fratelli Champollion”.

Giovedì 18 alle 19 l’archeotalk sul tema “Alla ricerca dei suoni perduti: archeologia musicale della Magna Grecia e della Sicilia greca”: incontro e aperitivo con Angela Bellia, ricercatrice all’istituto di scienza del patrimonio del Consiglio nazionale delle ricerche.

Venerdì 19 alle 21 le proiezioni di “Storie di ossa”, “Gli etruschi, una misteriosa civiltà del Mediterraneo” e “L’Appia a Minturnae. Il videodiario di scavo”. Alle 23 la cerimonia di premiazione.