Festival "Agrigento chorus inside Sicilia", al via la prima rassegna intitolata a Sergio Alletto

Sabato 22 giugno alle 15, al Circolo Empedocleo in piazza San Giuseppe, è in programma la prima edizione della rassegna corale “Festival Agrigento chorus inside Sicilia Sergio Alletto”. Prevista una masterclass sull’anatomia della voce, i principi generali per produrre un suono corretto con esercitazioni di tecnica vocale a cura di Salvatore Di Blasi (nella foto).

Alle 19,30, nel santuario di San Giuseppe che si trova accanto al Circolo Empedocleo, l’esibizione del coro polifonico “Sergio Alletto” diretto da Lorenzo Puma, del coro Diocesano diretto da Graziella Fazzi, dell’associazione filarmonica Santa Cecilia con la direzione di Emanuele Di Bella e del coro San Gregorio Agrientino diretto da Alfonso Lupo.

L'evento è organizzato dall’associazione musicale, artistica e culturale “Pentagramma a colori” del coro polifonico "Sergio Alletto” con la presidente Maria Fortunata Casimiro, con il patrocinio dell’assessorato regionale al turismo, sport e spettacolo, dell'Assemblea regionale siciliana, del Comune di Agrigento, di Federcori Italia e Chorus Inside Sicilia.