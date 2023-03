Mandorlo in fiore, ecco il festival delle bande musicali: gran concerto al teatro Pirandello

Sabato 11 marzo, per la penultima giornata dell’edizione numero 75 del “Mandorlo in fiore”, il teatro Pirandello ospiterà alle 18 il terzo “Festival delle bande musicali” ad ingresso gratuito. Sul palco ci saranno l’associazione bandistica intercomunale “Vincenzo Bellini” di Agrigento, la banda musicale della brigata meccanizzata “Aosta” e la “U.S. Naval forces Europa and Africa band”.

Prevista anche la partecipazione del coro “Magnificat” di Agrigento.