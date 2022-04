Prima edizione del Festival dell’aquilone: sfilate, giochi per bambini e degustazioni a Montevago

Prezzo non disponibile

A Montevago è tutto pronto per la prima edizione del''Festival dell'Aquilone'' in programma il il 23 e 24 aprile. L’iniziativa è promossa dal “Laboratorio della memoria” in collaborazione con il Comune e altre associazioni del territorio.

“I nostri aquiloni - dice il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo - siano veicolo di libertà e pace. Aspettiamo i bimbi ma anche chi é rimasto bimbo dentro”.

Sabato 23 aprile, a partire dalle ore 15:30, si svolgerà il laboratorio per la creazione degli aquiloni nella sede del “Laboratorio della memoria” in piazza della Repubblica. Domenica 24 aprile è in programma la sfilata degli aquiloni nel vecchio centro con momenti di intrattenimento musicale a cura di Innocenzo Perricone, Antonino Crifasi e Francesco Ambrogio. A seguire, alle 13,30, grigliata nel bosco Magaggiaro.