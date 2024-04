Festival ApriMay ad Oceanomare: arriva Saturnino, il “basso armato” di Lorenzo Jovanotti

Terzo appuntamento con ApriMay, la rassegna sulla spiaggia di Oceanomare, a San Leone, che ospita diversi artisti della scena musicale italiana: si raccontano sul palco e propongono una selezione della musica a loro più cara in versione dj set.

Il festival ApriMay di Oceanomare, in collaborazione con Aranciamara, quest’anno affida la conduzione a Riccardo GaZ che intervista dal vivo gli ospiti che saranno coinvolti in un talk prima di esibirsi in dj set. Domenica 21 aprile, sul palco di Oceanomare, ci sarà Saturnino, il cosiddetto “basso armato” di Lorenzo Jovanotti, uno degli artisti pià stimati in Italia. I precedenti appuntamenti hanno visto sul palco di Oceanomare Roy Paci e Dino Sole. Il 28 aprile sarà il turno di Lello Analfino mentre il 5 maggio è atteso Alessio Bertallot. Ed ancora il 12 maggio Massimiliano Troiani (ex Radio Capital) e il 26 maggio Dj Yanez & Lorrè from Shakalab.

Dal 1991 Saturnino è il bassista di Jovanotti, conosciuto in uno studio di registrazione a Milano, con cui ha scritto moltissimi brani. Vanno certamente ricordati “Benvenuti nella giungla”, “Ragazzo fortunato”, “Serenata Rap”, “Per te”, “Salvami”, “Penso positivo”, “L'ombelico del mondo”, “Mezzogiorno”, “Il più grande spettacolo dopo il Big Bang” e anche “Baciami ancora”, colonna sonora dell'omonimo film di Gabriele Muccino vincitrice del David di Donatello come miglior canzone originale.

Ma è anche solista con all’attivo diversi album: Il primo, del 1995, s’intitola “Testa di basso” dove suona, oltre al basso, chitarra e batteria. Negli anni successivi pubblica altri due album solisti, “Zelig” e “Clima”, e un album dal vivo, “SaTournino”. Nel 1999 ha collaborato alla realizzazione del brano “Il mio nome è mai più”, con Jovanotti, Ligabue e Piero Pelù.

Nel 2015 è stata pubblicata la sua prima autobiografia curata da Massimo Poggini e intitolata “Testa di basso”, proprio come il suo primo album da solista.

L’intervento di Saturnino ad ApriMay è previsto alle 18 circa ma i dj set di apertura cominciano già alle 16:30. Oceanomare si trova sulla sesta spiaggia del viale delle Dune a San Leone. Ingresso libero.