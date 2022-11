Festa per il “Toscanini” che diventa Conservatorio di Stato: concerto al teatro Pirandello e inaugurazione della nuova sede

Il mese di dicembre si apre con due importanti appuntamenti per festeggiare la statalizzazione del Conservatorio “Arturo Toscanini” di Ribera.

Ricevuto il decreto firmato dal Mministro uscente dell'Università e della ricerca, Maria Cristina Messa, già registrato alla Corte dei Conti, sono stati organizzati gli eventi dedicati a questo importante momento storico, atteso da oltre 30 anni, per la città di Ribera e per tutto il territorio che si pregia di ospitare uno dei 73 Conservatori di musica italiani appartenenti al comparto universitario di alta formazione artistico-musicale, polo di eccellenza e di riferimento per studenti provenienti da tutta la regione, da altre regioni e per un numero sempre maggiore di studenti internazionali.

Il 2 dicembre alle ore 20,30, al teatro Pirandello di Agrigento, si terrà il concerto inaugurale dei solisti e dell'Orchestra sinfonica, jazz e pop-rock del Conservatorio diretti dal maestro Alberto Maniaci.

il 3 dicembre dalle ore 11, presso la nuova sede del "Toscanini" a Ribera in corso Umberto, tutto il Conservatorio risuonerà di musica con un evento aperto alla città e con il coinvolgimento di tutti i dipartimenti e le scuole per la cerimonia del taglio del nastro e la scopertura della nuova targa alla presenza delle autorità ministeriali, istituzionali e territoriali. Ne danno notizia il presidente del Conservatorio Roberto Albergoni e il direttore Riccardo Ferrara. Gli eventi saranno organizzati sotto la direzione artistica della cice direttrice Mariangela Longo con la supervisione del direttore di produzione Simone Piraino.