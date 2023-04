Primo maggio a Siculiana, concerto di Neja e festa del Santissimo Crocifisso: il programma completo

Neja, una delle regine della dance anni Novanta (“Restless” è il suo brano più celebre) sarà protagonista del concerto del primo maggio a Siculiana in occasione dei festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso. La festa religiosa, nota come la “Festa di lu tri di maju”, avrà inizio il 29 aprile e si concluderà il 3 maggio con il patrocinio della Regione e dell’assessorato comunale al turismo, sport e spettacolo.

Sabato 29 aprile alle 18 lo sparo di bombe a cannone “Pitreri” da Monte Mele. Alle 18,30 la messa prefestiva nel santuario del Santissimo Crocifisso.

Domenica 30 aprile alle 8 il ritrovo alla villa comunale per l’escursione in mountain bike ed il trekking “La costa Sicana: tra mare, monti, storia e tradizioni” a cura dell’associazione “La combriccola dei folli”. Alle 10 la Santa Messa in santuario, alle 11,30 altra messa presso la chiesa dell’Immacolata Concezione. Alle 18 lo sparo di bombe a cannone “Pitreri” da Monte Mele e l’ingresso dei complessi bandistici di Siculiana e Raffadali. Alle 19 Santa Messa in santuario e consegna dei fazzoletti ai nuovi portatori.

Lunedì 1 maggio alle 8,30 le “Armonie musicali” per le vie del paese. Alle 11, in santuario, il concerto del coro gospel “Seeds of Faith” di Caltanissetta. Alle 18 lo sparo di bombe a cannone “Pitreri” da Monte Mele e la processione dalla chiesa di San Vincenzo con Reliquia della Santa Croce. Alle 18,30 Santa Messa in santuario e alle 21,30 il concerto di Neja offerto dall’amministrazione comunale e ad ingresso gratuito.

Martedì 2 maggio alle 8,30 le “Armonie musicali” per le vie del paese. Alle 9,30 l’inaugurazione della sede del gruppo comunale volontari Protezione Civile di Siculiana in via Roma nel plesso nord dell’ex scuola elementare. A mezzogiorno lo sparo di moschetteria in contrada Calvario. Alle 18 la messa solenne della “Calata di lu velo”. Alle 21 lo sparo di fuochi pirotecnici da contrada Calvario.

Mercoledì 3 maggio alle 5 del mattino la Santa Messa dell’aurora con un’altra messa delle 7. Alle 8 lo sparo di bombe a cannone e alle 8,30 le “Armonie musicali” per le vie del paese. Alle 9 la messa e alle 10,30 il gemellaggio del gruppo comunale volontari Protezione Civile di Siculiana con quelli di Invorio (No) presso l’aula consiliare “Antonino Consolo”. Alle 11 la messa solenne e alle 15 la processione del simulacro del Miracolo del Santissimo Crocifisso. Ulteriori messe alle 17,30 e alle 19.

Previsti anche i cenacoli in preparazione della festa: mercoledì 26 aprile in via Leonardo Sciascia. Giovedì 27 aprile in via Vittorio Emanuele. Venerdì 28 aprile in via Clemente Cigno. Sabato 29 aprile in via Via San Francesco. Avranno inizio tutti alle 21.

Inoltre, al museo #MeTe, porte aperte per visitare la mostra intitolata “La festa di lu tri di maju tra documenti, cimeli ed immagini”.