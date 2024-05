Dai Collage a Giuseppe Castiglia, a Castrofilippo riti e spettacoli per la festa di Santa Rita

Cominciano sabato 18 maggio, a Castrofilippo, i festeggiamenti in onore di Santa Rita da Cascia. Quest’anno, oltre ai tradizionali riti religiosi, gli organizzatori hanno affiancato una serie di iniziative collaterali.

Sabato alle 19, in piazza Savatteri, la distribuzione delle rose di Santa Rita provenienti direttamente da Cascia. Alle 21 proiezione del film “Rita da Cascia”.

Domenica 19 maggio alle 11 la distribuzione delle rose, alle 18 la santa messa solenne all’aperto e alle 20,30 in viale Bonfiglio serata musicale che sarà aperta da Mia Arnone. A seguire, alle 21,30, il concerto dei “Collage”.

Lunedì 20, dopo la santa mess,a esibizione per le vie di Castrofilippo degli sbandieratori e dei tammurinara di Delia.

Martedì 21, in viale Bonfiglio alle 20,30, serata di cabaret con Giuseppe Castiglia che sarà accompagnato dal gruppo musicale “Ruby & Co”.

Mercoledì le iniziative vedranno momenti esclusivamente religiosi. Alle 10 in piazza Savatteri distribuzione delle rose di Santa Rita. A seguire, alle 11, la santa messa. Alle 12 la supplica a Santa Rita e la benedizione delle rose. Alle 17,30 santa messa con predica del diacono Carmelo Amalfitano. Al termine la processione del simulacro di Santa Rita accompagnato dalla banda musicale. Al rientro i fuochi d’artificio. Anche quest’anno, come in passato, le celebrazioni sono state fortemente volute dalla famiglia Brucculeri di Castrofilippo. Hanno collaborato le associazioni “Usu Casa”, “Pi nichi e pi ranni” e “Giubbe Verdi” con il patrocinio dell’assessorato regionale al turismo.