Si avvicinano i giorni di San Calogero: tutto pronto per "U fistinu di Girgenti"

Si terrà giovedì 6 luglio alle ore 18.30 nei locali dell'Accademia di belle arti "Michelangelo" di Agrigento l'iniziativa "U fistinu di Girgenti". L'incontro, dedicato alla festa di San Calogero, è giunto alla sua decima edizione ed è organizzato dal comitato per le tradizioni popolari siciliane per parlare della storia di uno degli eventi più attesi dagli agrigentini e non solo.

Sarà previsto un momento di offerta e distribuzione del pane di San Calogero. L'incontro sarà animato da diversi interventi artistici. Saranno consegnate alcune targhe speciali a famiglie di portatori e devoti della festa che tramandano a figli e nipoti la devozione al Santo ed alle sue credenze popolari.