Festa della Repubblica, l’orchestra del Conservatorio “Toscanini” omaggia i grandi della musica

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Il teatro Pirandello di Agrigento, mercoledì 1 giugno alle 20,30, ospiterà i solisti e l'orchestra sinfonica, pop e jazz del Conservatorio “Arturo Toscanini” di Ribera che si esibiranno con la direzione del maestro Alberto Maniaci in occasione della festa della Repubblica per l'evento promosso dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Agrigento, con il patrocinio del Libero consorzio dei Comuni di Agrigento e in collaborazione con la Fondazione Teatro Pirandello e il Comune di Agrigento.

Prevista anche la consegna di alcune onorificenze al merito dal prefetto Maria Rita Cocciufa. A seguire saranno eseguite musiche di John Lennon, Queen, Michael Jackson, Harold Arlen, Leslie Bricusse e Anton Newley, David Foster e Carole Bayer Sager, Ennio Morricone, Pietro Mascagni, Simone Piraino, Ernesto Marciante. Ospite d'eccezione il tenore Giuseppe Veneziano. Presenta Valeria Milazzo. Direzione artistica del maestro Simone Piraino.