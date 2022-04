Primo maggio a Raffadali: Lello Analfino e i Tinturia, Riccardo GaZ, i Brisca e tanto altro per due giorni di festa

Prezzo non disponibile

Raffadali si prepara ad ospitare due giorni di grande festa per la ricorrenza del primo maggio che quest’anno assume un valore diverso, decisamente più importante e inusuale: il ritorno alla vita dopo due anni di stop agli spettacoli in piazza (e non solo) a causa della pandemia.

Tantissimi ospiti ed appuntamenti che vedranno i momenti più attesi in piazza Progresso dove è stato allestito un grande palcoscenico dove, la sera dell’1 maggio alle 21,30, si esibiranno Lello Analfino e i Tinturia.

Poi ci sarà Riccardo GaZ, prima di tutto amico di Lello e dei Tinturia, che li ha spesso presentati in diverse occasioni in Sicilia. GaZ è stato anche inviato del ”Tg Zero” di Radio Capital per due anni e oggi conduce su Radio Vela, insieme ad Andrea Cassaro (anche lui presente a Raffadali), “A tutto GaZ” nella fascia serale dalle 18 alle 20.

Ma ci saranno anche i “Brisca” che faranno da apripista a Lello e compagni che cominciarono a muovere i primi passi, a metà degli anni Novanta, proprio a Raffadali prima di diventare una delle realtà musicali più amate in Sicilia.

Il Programma

Sabato 30 aprile, alle 18,30, lo spettacolo degli artisti di strada in via Nazionale, piazza Progresso e piazza Europa con la degustazione del tradizionale “Macco” di fave. Seguiranno le esibizioni del duo composto da Filippo e Matteo Vizzì alla tromba, di Alessandro Nocera al pianoforte, del sassofonista Damiano Tarallo, del centro sportivo Cuscus, della scuola di musica “Tinturia Play”, della “Riky Ragusa guitar school” e lo spettacolo “Danger Show” con Christian Carapezza e le “Rose d’oriente”.

Domenica 1 maggio, dalle 8,30 alle 12,30, mattinata all’insegna dello sport con i giochi itineranti. Alle 10 il raduno di auto e moto in piazza Progresso e dalle 16 in poi il corteo sindacale di Cigl, Cisl e Uil, con partenza dal palazzo municipale, animato dalla banda musicale.

Alle 17 la sfilata dei carri infiorati che rappresentano il mondo del lavoro con raduno in piazza Voltano e alle 18 il comizio sindacale con i saluti del sindaco Silvio Cuffaro.

Alle 20,30, in piazza Progresso, Riccardo GaZ e Andrea Cassaro introdurranno sul palco i Brisca e poi Lello Analfino e i “Tinturia” che daranno vita al concerto finale.

L’evento, voluto dall’amministrazione comunale per rilanciare il territorio e la sua economia, è organizzato dalla biblioteca comunale presieduta da Giuseppe Ferro, dal presidente dell’associazione “VisitRaffadali” Domenico Casà, da Riky Ragusa, Antonella Vecchio dall’associazione “C.A.P.I.T.” presieduta da Giuseppe Sicurello.

La direzione artistica è di Maurilio Lala.