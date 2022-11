Festa della Madonna della Divina Provvidenza: ecco il programma della manifestazione

Prezzo non disponibile

S’intitola “Providentia Folk Fest” e giunge alla sesta edizione presentandosi in versione completa e non più limitata dalle restrizioni imposta dalla pandemia. E’ in programma sabato 12 novembre nel cuore della città dei templi.

Si comincia alle 16 con il raduno di tutti i partecipanti in piazza Ugo La Malfa dove si svolge tradizionalmente il “Mercatino del venerdì”. Alle 17 seguirà una sfilata folcloristica per le vie Esseneto, Callicratide e Manzoni. Alle 19 spettacoli e premiazioni all’oratorio “Don Guanella”.

Prevista la presenza dei cavalli dell’associazione “Cavalieri della Valle”, dei carretti siciliani dell’associazione “U carrettu giurgintanu” e dei gruppi folcloristici “Gergent”, “I tammura di Girgenti” e “I fiori del mandorlo”.

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Agrigento con la parrocchia della Beata Maria Vergine della Divina Provvidenza.