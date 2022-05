Festa dell'Europa al Liceo "Linares": mattinata ricca di iniziative

Orario non disponibile

Anche il Liceo Linares, diretto dalla preside Ileana Tardino, partecipa all’anno europeo dei giovani come scuola ambasciatrice del Parlamento Europeo.

Il 13 maggio – in occasione della "Festa dell’Europa" – l’Aula Magna del plesso di via Preside Salvatore Malfitano ospiterà dalle ore 10 alle ore 13 un evento che vedrà coinvolti in primis gli studenti, con la partecipazione dell’europarlamentare Annalisa Tardino, del Comune di Licata, dell’Europe Direct di Palermo, di Make Hub Licata e degli studenti European Parliament Ambassador School (Epas).

Durante l’evento verrà allestita una mostra sulle politiche di coesione. In apertura verrà proiettato un videomessaggio della presidente del Parlamento Europe Roberta Metsola.

Durante la mattinata, si esibirà la band “Gli Spettri” con diversi intermezzi musicali.