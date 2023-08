Festa delle eccellenze italiane in Europa: omaggio alle vittime delle miniere e minestra di San Giuseppe

Al via l’8 agosto la quinta edizione della Festa delle eccellenze italiane in Europa, organizzata dalla Fondazione italiani all'estero. Prevista la deposizione di una corona di fiori al cimitero di Favara sulla stele che ricorda le vittime delle miniere, in ricordo dei caduti sul lavoro nel disastro minerario di Marcinelle in Belgio. La cerimonia avrà inizio alle 11 e si terrà in presenza del sindaco di Favara, del presidente del consiglio comunale e della delegazione della locale sezione degli zolfatari. Quest'anno la festa avrà un significato importante: recuperando la festa di San Giuseppe, infatti, sarà preparata, il 19 agosto, una minestra offerta in onore del Santo. Una pietanza di devozione e anche una tradizione delle famiglie favaresi che sarà distribuita a partire dalle 21 presso Farm Cultural Park .Il 26 agosto la serata finale dove saranno premiate le personalità italiane che si sono distinte per la cultura, per l'associazionismo e per le attività imprenditoriali. Le serate saranno allietare da eventi musicali che vedranno protagonisti artisti locali e musicisti originari della Sicilia ma impegnati artisticamente in Belgio, Germania, Svizzera.