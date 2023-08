Festa delle eccellenze italiane in Europa, cerimonia al Farm Cultural Park: ecco i premiati

In occasione della festa delle eccellenze italiane 2023, è in programma la cerimonia di consegna dei riconoscimenti. L’appuntamento è sabato 19 agosto alle 20 al Farm Cultural Park di Favara.

Giuseppe Arnone della Fondazione italiani in Europa sarà intervistato dal giornalista Giuseppe Moscato. Alle 21,30 è previsto l’arrivo del Patrono San Giuseppe. A seguire le premiazioni e la degustazione della minestra condivisa “Gusti e sapori della nostra terra” in segno di devozione al santo e la riscoperta dei sapori. I premiati della festa delle eccellenze italiane in Europa sono il Cavaliere Damiano Ferraro, imprenditore in Germania; Calogero Mingoia, imprenditore in Inghilterra; l’ingegnere Vittorio Casali De Rosa, chimico in Francia; Viviana Vella, ricercatrice universitaria a Londra. Prevista una targa alla memoria a Luigi Coiro, imprenditore favarese a Leverkusen.