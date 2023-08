“Festa delle eccellenze italiane in Europa”, tutto pronto per la consegna dei riconoscimenti: ecco i premiati

Sabato 26 agosto, alle 19,30 presso Farm Cultural Park a Favara, giornata conclusiva della quinta edizione della “Festa delle eccellenze italiane in Europa” con la cerimonia di consegna dei riconoscimenti.

Si comincerà con il convegno sul tema “Il made in italy, difesa e promozione dei prodotto, ruolo e strategie della rete consolare e diplomatica in collaborazione con i comitati italiani all'estero e le associazioni culturali con i comuni di origine”. Previsti gli interventi di Giuseppe Arnone (Italiani in Europa), Salvo Bendici (presidente associazione famiglie emigrati Anfe), Gianni Calderone (presidente Comites Romania), Massimo Novali (console onorario Clujnapoca in Romania), Lino Elicona (comitati italiani nel mondo), i sindaci Antonio Palumbo di Favara, Giuseppe Pendolino di Aragona, Giuseppe Catania di Mussomeli.

Nel corso della serata saranno premiate le personalità italiane distintesi all'estero: Massimo Novali, console in Romania; Francesco Salamone, street food manager in Germania; Antonfrancesco Venturini, board politiche Euro Mediterraneo; Massimo Cananzi, presidente agricoltori calabresi nel mondo; Francesco Alfieri, medico in Liechtenstein; Francesca Ballali, europrogettista del centro di ascolto diplomatico di Bruxelles. La serata riserverà un ricordo a Toto Cutugno, ambasciatore della canzone italiana nel mondo.