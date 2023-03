Festa della donna, dj set al femminile al Marlò: dinner show con Miss Desìo

Una dj in consolle per la festa della donna al “Marlò Pizza Beef” di Raffadali in via Cordova. Nel cuore del centro storico, con le pareti dei palazzi che espongono giganteschi murales dedicati a Bud Spencer e Terence Hill (progetto dell’artista figurativo Giulio Rosk), il Marlò propone un dinner show dedicato alle donne con la musica selezionata dalla dj Miss Desìo.

Per prenotare un tavolo basta telefonare al 331 8126659.