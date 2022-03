Festa della donna, il liceo scientifico “Leonardo” promuove un doppio evento per la parità di genere

Due giornate di incontri dedicati alla festa della donna a cura del liceo scientifico e linguisto "Leonardo" di Agrigento, diretto da Patrizia Pilato.

Previste a presentazione dell’associazione scolastica “Virago” e l’inaugurazione della "Biblioteca delle donne" intitolata a Christine de Pizan, la prima scrittrice professionale d’Europa, vissuta nel ‘300, che ha dato inizio alla cosiddetta “Querelle des femmes”.

Due eventi che dimostrano la sensibilità dell'istituto sulle tematiche che riguardano la parità di genere e che gli studenti fanno proprie. Nasce così la volontà di creare un’associazione che si occuperà di promuovere il dibattito e il confronto su questi temi.

Tutto confluirà in un giornalino scolastico, chiamato appunto “Virago”, che sarà consultabile e scaricabile on line e verrà affiancato a un blog oltre che a specifiche pagine Facebook e Instagram, già attive e consultabili ai seguenti indirizzi: https://www.facebook.com/associazionevirago e https://www.instagram.com/associazionevirago/.



Ecco il programma:



Lunedì, alle 16:30, alla biblioteca comunale La Rocca, gli studenti delle classi quinta DL, quinta C, quinta AL, terza D e quinta ASA, presenteranno l’associazione scolastica “Virago” e il Giornalino “Virago”, proporranno una serie di interventi anche in diverse lingue, podcast e disegni.



Dopo i saluti di Patrizia Pilato, dirigente dell’Istituto, interverranno il sindaco Miccichè e l’assessore Roberta Lala; Margherita Trupiano, presidente della sezione locale dell’associazione Soroptimist che parlerà dell’importanza e del valore dell’associazionismo femminile sul territorio ed Ester Rizzo, scrittrice e musa ispiratrice dei ragazzi per la costituzione dell’associazione “Virago”: affronterà il tema della figura della donna nella società contemporanea.

Parteciperà all’iniziativa anche Carola De Paoli, presidente della sezione di Agrigento dell’Associazione Nazionale Donne Elettrici (Ande)



Martedì, alle 11, nella sede del liceo "Leonardo" al viale della Vittoria, si terrà la cerimonia di inaugurazione della "Biblioteca delle donne", intitolata a Christine de Pizan, alla presenza di Daniela Vetro, ex studentessa del liceo “Leonardo”, oggi una delle maggiori visual artist in campo internazionale.