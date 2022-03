Festa della donna, l’associazione “Donatorinati” della polizia di Stato in campo per la donazione di sangue

“Siate presenza che soccorre”: dalle parole pronunciata da Papa Francesco, rivolte ai volontari e ai donatori di sangue, nasce l'iniziativa promossa dall'associazione "Donatorinati" della polizia di Stato che ha deciso di scendere in campo, l’8 marzo, per ribadire il ruolo prezioso e centrale delle donne anche quando si parla di donazioni di sangue.

”La donazione di sangue si tinge di rosa” è il titolo dell’iniziativa che riprende lo slogan scelto in occasione della giornata internazionale della donna per valorizzare ancor di più il ruolo della donna come donatrice di vita e di sangue.

Una giornata in cui tutte le donne sono quindi invitate ad essere “protagoniste” della donazione di sangue. Invito esteso in generale a tutti i donatori per rendere omaggio alle donne con un piccolo-grande gesto di solidarietà che può salvare una vita.

Donare il sangue diventa così una manifestazione concreta di solidarietà verso gli altri, esaltando il valore della vita di cui la donna ne è protagonista. Il progetto è promosso dal consigliere regionale di "Donatorinati" Antonella Gallo Carrabba e dal presidente Michele Nocca.