“Percorsi d’amore”: spettacolo per la festa della donna al teatro Pirandello con Pino Insegno e Martina Di Fonte

S’intitola “Percorsi d’amore” lo spettacolo che celebra l’amore in occasione della festa della donna al teatro Pirandello.

Scritto e diretto da Giò Di Falco e presentato dalla Fondazione Teatro Pirandello, si articola in diversi quadri e vedrà l’alternarsi di versi, canzoni, e momenti musicali. Tema centrale l’amore nell’accezione più pura. Protagonisti Pino insegno e Martina Di Fonte insieme ad una band composta da 5 musicisti ed un pianista.

Previste le partecipazioni di Alessandra Bianchi, Salvatore Di Salvo e del tenore Andrea Donzella. Durante la serata scorreranno frammenti di scene tratte dai più famosi film d’amore che si alterneranno ai momenti d’intrattenimento.

I testi sono di Gio Di Falco ed altri brani sono stati selezionati tra quelli dei migliori autori internazionali. Le canzoni hanno una consequenziale attinenza. “Si spazierà dal vintage al moderno - spiega il regista - facendo riemergere emozioni, forse sopraffatte da un amore troppo moderno o “liquido” per citare Zygmund Bauman”. Prevendita online sul sito ufficiale della Fondazione Teatro Pirandello. Per ulteriori informazioni, prenotazioni e ingressi è possibile contattare il botteghino allo 0922 590220 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 13, 30; martedì e giovedì dalle 15,30 alle 18,30) oppure via mail su biglietteria@fondazioneteatropirandello.it.

Il biglietto costa 10 euro.