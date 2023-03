“Donne e sapori”: il menu rosa per la cena dell’8 marzo all’osteria “Porta di ponte”

Una cena tutta al femminile per la nuova proposta a tema dell’osteria “Porta di ponte” in via Atenea. Dopo il menu dedicato alla ricorrenza di San Valentino non poteva mancare quello dell’8 marzo.

A partire dalle 20,30 lo chef propone un menu “tutto rosa” con insalata di mare, tris di affumicati, sara a beccafico, caponata di pesce ed arancina al salmone.

Come primo i paccheri freschi al ragù di pesce e come second il filetto di pesce azzurro in crosta di patate.

Il prezzo è di 30 euro a persona e comprende dessert, acqua, vino e digestivo. Informazioni e prenotazioni al 351 5128577.