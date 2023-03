Festa del papà nella Valle dei templi: visita all’ipogeo Giacatello e laboratori per bambini al museo Griffo

Domenica 19 marzo sarà una giornata speciale non solo per festeggiare i papà, ma anche per ricordarci della vitale importanza dell’acqua. Il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei templi aderisce alle celebrazioni del “World water day” con una visita speciale dedicata all’Ipogeo Giacatello intitolata “L’acqua degli antichi”. Si parte alle 11 (con replica alle 12) dal chiostro del museo archeologico Pietro Griffo: i visitatori avranno l’occasione di scoprire un mondo sotterraneo realizzato dagli antichi greci di Akràgas allo scopo di captare, trasportare e conservare una risorsa dal valore inestimabile per tutti i popoli di ogni tempo. Gli speleologi dell’associazione ”Agrigento sotterranea” forniranno anche interessanti approfondimenti dal punto di vista speleologico e geologico, spiegando scientificamente le caratteristiche collegate alle risorse idriche ed alla litologia del sottosuolo dell’antica Akràgas. L’evento costituirà per tutti i visitatori una valida occasione di riflessione sul tema “Accelerating change - Accellerare il cambiamento”, importante tema al centro della campagna di sensibilizzazione globale lanciata dall’organizzazione del World Water Day. Il biglietto costa 10 euro.

Nel pomeriggio ci sarà invece il laboratorio “Le Gorgoni sui tetti al museo griffo per la festa del papà”: una visita-gioco adatta alle famiglie con bimbi di età tra 6 e 12 anni che verrà condotta dagli archeologi di Coopculture. Chi era Medusa? E qua’è la sua storia? Perché viene anche chiamata Gorgone? Perché la sua immagine veniva riprodotta sui frontoni dei templi, sulle tegole degli edifici e su tantissimi oggetti? Appuntamento alle 16 nell'aula didattica del museo Griffo: dopo avee appreso il mito di Medusa ed aver osservato i reperti esposti, ciascuno darà sfogo alla propria vena artistica con colori, pennelli, colla e altri materiali. I padri e i nonni dei piccoli archeologi presenti verranno coinvolti nelle battute finali della parte laboratoriale dell’esperienza, per celebrare tutti insieme la ricorrenza della festa del papà. In questo caso ili biglietto costa 5 euro.