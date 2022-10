A Racalmuto arriva la “Festa d'autunno”: degustazioni, benessere e il ricordo delle generazioni che ci hanno preceduto

Prezzo non disponibile

Domenica 30 ottobre la “Casa dei ricordi”, in via Manzoni 53 a Racalmuto, ospiterà a partire dalle 18 la “Festa d’autunno”. Si tratta di un’iniziativa promossa dal centro culturale Lo Bue. Una serata all'insegna della natura, della bellezza, della condivisione, del divertimento e del benessere fisico e spirituale con appositi trattamenti olistici. Si ricorderanno anche le generazioni che ci hanno preceduto, le radici della comunità racalmutese con i suoi antenati. Ma ci sarà spazio anche per le degustazioni di prodotti della terra, di cibi tipici del territorio da assaggiare o acquistare. Sarà anche allestita una vetrina dedicata ai manufatti artigianali. Il tutto accompagnato da musica, danza e parole. le nostre radici e i nostri antenati.All 'interno della casa troverete degli stand di prodotti artigianali, prodotti della terra e cibi tipici della nostra tradizione da degustare e da acquistare (qualora lo vogliate).

Parte del ricavato della serata sarà devoluto all'associazione "Nyumba yetu Onlus", sostenitrice di diversi progetti sul territorio africano ed italiano.