Festa del 25 aprile: concerto degli Shakalab allo “Scialàj” di Siculiana Marina

Gli Shakalab saranno a Siculiana Marina, il 25 aprile, per un concerto allo “Scialàj” sul lungomare. Il collettivo siciliano formato da 4 cantanti, veterani della scena reggae/hip hop, torna dal vivo per un evento nel segno della ripartenza dopo il silenzio imposto dalla pandemia.

Jahmento, Lorrè, Br1 e Marcolizzo, con le loro canzoni, hanno fatto del dialetto uno dei loro punti di forza. Nati dalla fusione di progetti solisti diversi e di generi e stili variegati, gli Shakalab dal 2010 hanno unito le forze per creare quello che ad oggi risulta essere uno dei gruppi più influenti e interessanti dell’intero panorama reggae italiano.

Dalla Sicilia, dove già da anni per i loro concerti li attendevano piazze e club, il raggio d’azione si è spostato a poco a poco in tutta Italia diventando in pochi anni un punto di riferimento musicale per tantissime persone. Dalle nostre parti sono ormai un’istituzione della musica reggae e delle dancehall.

Spettacoli che vanno dai freestyle al raggamaffin fino allo scratching, comprendendo momenti d’intrattenimento e improvvisazione. Loro si definiscono una famiglia ed, effettivamente, assistendo ai loro live, l’impressione è proprio quella. “Ci conosciamo da tanti anni – avevano dichiarato tempo fa in un’intervista - però eravamo ognuno immerso nel proprio progetto solista. Poi un giorno è saltata fuori l’idea di comprare un furgone e fare un tour insieme. Così iniziarono interminabili prove e i concerti fino ad arrivare ad oggi. Adesso siamo una famiglia in cui tutte le energie convergono per uno scopo comune. I nostri stili sono differenti ma hanno una radice comune: la Black Music. C’è groove, improvvisazione, intrattenimento e messaggio”.