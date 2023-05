Valle dei templi e museo Griffo, weekend del 2 giugno con ingresso gratuito e tour negli ipogei

Fine settimana dedicato all’archeologia in occasione della festa della Repubblica: doppio ingresso gratuito venerdì 2 e domenica 4 giugno alla Valle dei Templi e al museo archeologico Griffo. Non solo dunque la tradizionale “prima domenica del mese” per entrare a costo zero ma anche per la festa del 2 giugno. Su decisione del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, nei siti italiani da quest’anno si entra infatti liberamente anche il 25 aprile e il 2 giugno. Il Parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi è visitabile ogni giorno dalle 8.30 alle 20.

Nelle prossime giornate a ingresso gratuito – venerdì e domenica dunque - alla Valle dei templi e al museo archeologico Griffo si potrà approfittare anche per seguire gli archeologi che mostreranno aspetti inediti lungo i percorsi di visita; e partecipare ai percorsi immersivi curati da CoopCulture. Alle 10, alle 11 e alle 12 si potrà scendere nell’ipogeo Giacatello con gli speleologi di Agrigento Sotterranea, e partecipare alla visita “L’acqua degli antichi” per scoprire il mondo sotterraneo realizzato dai greci di Akràgas per captare, trasportare e conservare l’acqua. Per la visita guidata agli ipogei è previsto un ticket da 10 euro.

Disponibile anche una visita guidata alle necropoli delle prime comunità di cristiani agrigentini, tra arcosoli, formae e sepolture, fino alla Grotta Fragapane, la catacomba più grande della Valle. Si potrà partecipare sempre venerdì e domenica alle 10.15, alle 11.30 e alle 12.45. Anche in questo caso è previsto un ticket da 10 euro. Negli stessi giorni, alle 16.45, è disponibile il percorso guidato e approfondito di due ore, “Valle senza segreti” esperienza a 360 gradi che coniuga la visita al tratto principale della Valle all'itinerario dei percorsi sotterranei. Ticket: 15 euro.

Per prenotare le visite guidate: www.coopculture.it.