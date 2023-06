Ferragosto con Elettra Lamborghini, tappa del suo “Elettraton Tour” in piazzale Giglia a San Leone

Momento di grande fermento per Elettra Lamborghini: il 2 giugno esce il nuovo album, il secondo della sua carriera: “Elettraton”. Poi sarà subito una lunghissima carrellata di concerti in tutta Italia per promuoverlo. Tra le varie tappe ufficiali figura anche quella ad Agrigento. E sarà un appuntamento molto importante dato che cade il 14 agosto. Una delle notti di festa più lunghe dell’anno, nel lido balneare agrigentino in piazzale Giglia/Aster, sarà così arricchita dalla presenza della cantante bolognese nipote di Ferruccio Lamborghini, leggendario creatore delle auto sportive più amate al mondo.

Elettra ha 29 anni e oltre 7 milioni di follower su Instagram. Recentemente Disney+ l’ha voluta per il prossimo “Italia’s Got Talent”. Sono passati 5 anni dal suo primo singolo, “Pem Pem”, che ha dato il via ad una lunga serie di successi. Nel 2020 ha partecipato a Sanremo con “Musica (e il resto scompare)”. Ha duettato con Giusy Ferreri nel tormentone estivo “La isla” nel 2020. Nelle due estati successive è stata ancora una volta con altri due tormentoni molto amati dal pubblico: nel 2021 con “Pistolero” e nel 2022 con “Caremllo”. Nella primavera del 2023 è uscito “Delincuente” con Boro Boro.