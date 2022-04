Donazione di sangue, ecco dove e quando verranno effettuate le raccolte

Due raccolte di sangue sono state organizzate dall'Adas per domani. Verranno effettuate in piazza Cavour a Favara e in via Marconi, presso l'associazione Ades, di Porto Empedocle.

Si potrà donare dalle ore 8 alle ore 12, in entrambi i casi. A tutti i donatori saranno inviate a cura della stessa associazione le analisi di laboratorio effettuate in occasione della donazione.