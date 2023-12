"Parata di Natale senza barriere": si rinnova l'appuntamento a Favara

Torna l'appuntamento, organizzato dalle associazioni in festa e dedicato ai disabili, dal titolo: "Parata di Natale senza barriere". L'evento è in programma domenica per le vie di Favara.

"Dopo il successo delle precedenti edizioni che hanno visto la partecipazione di tutta la città - spiegano gli organizzatori attraverso una nota -, riproponiamo un format collaudato ma con tante innovazioni e sorprese. Senza mai abbandonare lo spirito inclusivo che caratterizza la nostra azione, vogliamo proporre una giornata di puro divertimento per tutti, indipendentemente dalle abilità psico-fisiche di ciascuno. La diversità e la disabilità protagoniste in un contesto che punta ad elevare il vero spirito del Natale. Ci piace pensare che la costante crescita dell’attenzione all’inclusione e alla solidarietà nella nostra comunità sia anche frutto dell’impegno e delle iniziative che le organizzazioni di volontariato del territorio non si stancano di proporre. Con questa consapevolezza, gli organizzatori rivolgono un forte invito alla partecipazione ai cittadini di tutte le età".

Auto d’epoca addobbate apriranno il corteo seguiti dalla slitta di Babbo Natale e da una sorpresa che richiamerà i momenti di festa del passato. Corpi di ballo, gruppi folk, animatori rallegreranno tutti il percorso da via Kennedy a Piazza Cavour.

Il programma prevede:

• ore 09:30 – Scaletta Corso Vittorio Veneto -Accoglienza dei partecipanti e distribuzione di gadget

• ore 10:00 – Verso Via Kennedy - Inizio della Parata

• ore 10:30 – Sosta in Piazzetta Kennedy – Esibizioni- Animazione – Balli

• ore 11:00 – Sosta in Piazzetta Olimpia – Esibizioni- Animazione – Balli

• ore 11.30 – Sosta di fronte alla Chiesa Madre – Esibizioni- Animazione – Balli

• ore 12.00 – Chiusura in Piazza Cavour – Esibizioni- Animazione – Balli e momento conviviale