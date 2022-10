Domenica alla scoperta della Valle giocando con gli archeologi: i più piccoli si danno appuntamento tra i templi e il museo

Si chiama “F@MU 2022” la giornata in programma domenica 9 ottobre dedicata al tema “Diversi ma uguali”. Il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi invita le famiglie a prendere parte ad una visita-gioco pensata per nuclei familiari con bambini tra i 6 e i 10 anni: nel corso dell’esperienza, le famiglie fruiranno del patrimonio archeologico in modo nuovo, originale e trasversale, venendo coinvolte in giochi di misurazione empirica dagli archeologi di CoopCulture. Quante famiglie sono necessarie per misurare la lunghezza del tempio della Concordia a braccia aperte?

Appuntamento all’ulivo del tempio di Giunone alle 10,30. I genitori che accompagnano i bambini all’esperienza dovranno essere muniti di regolare biglietto d’accesso al sito.

Nel pomeriggio, ci si sposterà al museo Griffo, alle 16,30. Cos’altro è un mosaico, se non un accostamento meraviglioso di piccolissime tesserine di pietra tutte diverse e uniche, tenute insieme strette tra loro? E’ proprio il rapporto tra le singole tesserine che costituiscono un mosaico ed il mosaico stesso nella sua complessità che fungerà da modello per il laboratorio. Dopo aver appreso dalla viva voce dell’archeologo com’è fatto un mosaico e quali erano le principali tecniche elaborate dai mosaicisti nell’antichità, i piccoli avranno modo di osservare alcuni mosaici originali provenienti dal Quartiere Ellenistico Romano. Successivamente si cimenteranno nei panni di un piccolo mosaicista, completando una piccola opera d’arte che avranno modo di portare con sé a casa, in ricordo dell’esperienza.

In tale contesto sarà anche inaugurato il nuovo servizio di videoguide in LIS/IS prodotte in collaborazione con l'Istituto Statale per Sordi di Roma (ISSR), fondato nel 1784 (è stata la prima scuola per sordi in Italia e una delle prime istituzioni pubbliche a occuparsi di disabilità). Le videoguide saranno offerte gratuitamente a tutti coloro che ne avranno diritto mentre, a partire da dal 10 ottobre sarà possibile acquistarle presso la biglietteria con un costo di 3 euro.