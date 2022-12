“Famiglie parallele”, al museo “Griffo” si presenta il libro di Giovanni Taglialavoro

Prezzo non disponibile

Si terrà lunedì 12 dicembre alle 17 nella sala “Fazello” del museo “Griffo” di Agrigento la presentazione del libro “Famiglie parallele”, del giornalista Giovanni Taglialavoro.

L’iniziativa, voluta dal Centro Culturale Pier Paolo Pasolini con il patrocinio dall'Assessorato Regionale ai Beni Culturali e Identità siciliana, vedrà la partecipazione di Settimio Biondi, Fausto D'Alessandro, Lillo Mannino, Giovanni Taglialavoro e Giandomenico Vivacqua oltre che di Rosa Pancamo e Mario La Loggia, eredi delle “famiglie parallele” di cui parla il libro edito da Medinova.

Due nuclei familiari dai diversi orientamenti politici e protagoniste entrambe della storia di Agrigento del secolo scorso. Durante i lavori sarà inoltre proiettato per la prima volta in pubblico il video “L'Italia da salvare'', 1965 - I grattacieli di Agrigento. La città prima della frana , concesso da RAI Teche che fornisce un affresco importante e oggi davvero suggestivo di quello che fu il “boom” edilizio in città.

L'evento, che è ad accesso libero, sarà introdotto dagli interventi di Roberto Sciarratta, Giuseppe Avenia, Antonio Liotta e Maurizio Masone.