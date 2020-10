Fai d'autunno, "Casa dell’artista atelier Bellanca": via alle visite guidate

Conto alla rovescia per le Giornate Fai d’Autunno. L’eventosi svolgerà sabato 17 e domenica 18 e sabato 24 e domenica 25 ottobre. In passerella cinque imperdibili Luoghi da visitare ad Agrigento e ad Aragona. In lista: la biblioteca lucchesiana, la casa museo dei padri Liguorini, la chiesa delle Provvidenza, la casa dell'artista Atelier Bellanca ad Aragona.

È partita, intanto, la rubrica “Un Luogo al giorno”; ieri il gruppo Fai Giovani e la delegazione Fai di Agrigento hanno presentato la Biblioteca Lucchesiana.

Oggi è la volta della casa dell’artista atelier Bellanca. Tipica abitazione della cultura siciliana è, sicuramente, quelle del contadino agiato o ‘burgisi’. La casa dell’artista, che si trova ad Aragona, ricalca la tipologia costruttiva elevandosi su due piani, o comunque a più vani che tenevano divisi l’ambiente pubblico da quello privato, la zona giorno dalla zona notte.

Al pian terreno si trova ad esempio la stalla, la cucina e i magazzini, e al piano superiore, al quale si accede tramite una scala interna, la camera argilla.

L’arredamento interno, che originariamente, variava a seconda della zona e delle condizioni economiche del contadino, oggi è composto da circa 300 tele del pittore Salvatore Bellanca che recentemente ha acquistato la casa e l’ha ristrutturata facendone un atelier per realizzare le sue opere ispirandosi all'espressionismo astratto. Nel suo laboratorio -museo l'artista ha anche allestito un' interessante mostra permanente che è un tripudio di emozioni.

Le vivacissime tele, infatti, inneggiano ad “una nuova comprensione della vita” e rimandano allo stile denominato “Action paiting” diffuso negli anni quaranta e sessanta del Novecento soprattutto negli Stati Uniti d'America. Norme di sicurezza anti Covid. Durante le visite sarà necessario rispettare tutte le norme di sicurezza contenute nei cartelli informativi posti all’inizio del percorso, a partire dal distanziamento sociale per evitare di creare assembramenti.